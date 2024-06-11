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АНАЛІТИКА

Радбез ООН проголосував за запропонований США план припинення вогню в Секторі Гази

 

Рада Безпеки ООН проголосувала за підтримку запропонованого США плану припинення вогню в Секторі Газа, за резолюцію проголосували 14 із 15 членів Ради Безпеки, включно зі США, Росія утрималася, повідомляє BBC.News.

У документі викладено умови "повного й остаточного припинення вогню", звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, повернення останків мертвих заручників та обміну палестинськими полоненими.

Крім того, у резолюції йдеться про те, що Ізраїль прийняв пропозицію про припинення вогню, і закликає ХАМАС також погодитися на неї. План складається з трьох етапів, які завершаться масштабним планом відновлення Гази, яка була значною мірою зруйнована під час конфлікту.

Перша фаза плану стосується обміну заручниками і полоненими, а також короткострокового припинення вогню. Другий етап передбачає "назавжди припинення бойових дій", а також повне виведення ізраїльських військ із сектору Гази, згідно з текстом проєкту резолюції США. Третій етап зосереджений на довгострокових перспективах анклаву і покладе початок багаторічному плану відновлення Гази.

Зазначається, що резолюцію ухвалили за кілька тижнів після того, як президент США Джо Байден заявив, що ізраїльтяни погодилися на трьохетапний план, який призведе до постійного припинення вогню в Секторі Гази.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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