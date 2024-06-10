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АНАЛІТИКА

Уряд Польщі схвалив утворення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю

 

Польський уряд 10 червня підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації про утворення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю, де почастішали напади на прикордонників.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Після виїзного засідання польського уряду в місті Білосток, розташованому за трохи більш як 50 кілометрів від кордону з Білоруссю, Туск оголосив про схвалення резолюції "про створення буферної зони на кордоні".

"Ідея, звичайно, полягає в тому, щоб ускладнити переправлення нелегальних мігрантів через польсько-білоруський кордон і створити кращі умови для служби, як для Прикордонної служби, так і для військових і поліції", - пояснив глава польського уряду.

Туск додав, що уряд усвідомлює негативні наслідки створення зони для населення та шукатиме шляхи, як допомогти місцевим мешканцям.

Останнім часом ситуація на білорусько-польському кордоні знову загострилася, сутички мігрантів з прикордонниками стаються регулярно.

28 травня в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні група з близько 50 іноземців кидала в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому, який згодом помер у лікарні.

Польський президент Анджей Дуда вирішив скликати засідання Ради нацбезпеки для обговорення ситуації на кордоні.
 

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