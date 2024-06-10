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Болгарія вперше імпортувала паливо для своєї АЕС зі США, а не Росії
17:38 10.06.2024 |
Єдина в Болгарії атомна електростанція "Козлодуй" 10 червня почала використовувати в одному зі своїх реакторів атомне паливо, вироблене американською компанією Westinghouse, прагнучи зменшити залежність від російських енергоресурсів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.
АЕС "Козлодуй" на річці Дунай забезпечує понад третину електрогенерації в Болгарії та досі покладалася на російське паливо для своїх двох 1000-мегаватних реакторів.
Найстаріший реактор - енергоблок №5, збудований у 1987 році - був підключений до національної електромережі вранці 10 червня після завантаження палива виробництва Westinghouse.
Очікується, що перехід на новий тип палива триватиме чотири роки.
Другий реактор АЕС має бути забезпечений паливом французької компанії Framatome. Крім того, до 2030-х років на атомній станції мають бути побудовані два ядерні реактори американського виробництва.
До повномасштабної війни Росії в Україні Болгарія майже повністю залежала від поставок російських енергоносіїв, але з тих пір диверсифікувала їх. Зокрема АЕС "Козлодуй" підписав угоди про постачання ядерного палива з Westinghouse і Framatome.
Крім того, з 1 березня Болгарія офіційно припинила використання та імпорт російської нафти для виробництва палива після відповідного рішення парламенту, який припинив дію виключення із санкцій ЄС.
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