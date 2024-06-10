У Німеччині встановили обмеження на вживання канабісу для водіїв

У Німеччині Бундестаг запровадив максимальний ліміт для водіїв на вживання канабісу після того, як два місяці тому в країні частково легалізували його рекреаційне використання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з рекомендацією експертної групи, створеної на замовлення Міністерства транспорту, максимальний рівень ТГК - активного інтоксиканту канабісу - в крові водіїв має бути встановлений на рівні 3,5 нанограма на мілілітр.

Вважається, що це еквівалентно ризику вживання 20 міліграмів алкоголю на 100 мілілітрів крові, що є легальним у Німеччині.

Крім того, передбачається повна заборона на вживання алкоголю водіями, які вживали канабіс, щоб уникнути небезпеки змішування цих речовин, а також повна заборона на вживання канабісу для водіїв-початківців.

Опозиційні консерватори з ХДС закликали зберегти абсолютну заборону на вживання канабісу для водіїв, але їхню пропозицію було відхилено.

Законодавці також проголосували за надання федеральним землям більших повноважень щодо регулювання діяльності офіційних асоціацій коноплярів (Anbauvereine), яким з 1 липня буде дозволено вирощувати канабіс і постачати його своїм членам.

Зміни дозволять встановити регіональні обмеження на розмір конопляних ферм та легальну кількість канабісу для зберігання.

Як відомо, з 1 квітня у Німеччині набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу. При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу.