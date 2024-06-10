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АНАЛІТИКА

У Новій Зеландії хочуть скасувати заборону на видобуток нафти у морі

 

Уряд Нової Зеландії представить законопроєкт про анулювання заборони на видобуток нафти в морі. Про це повідомив міністр ресурсів Шейн Джонс, повідомляє Reuters.

Влада має намір скасувати заборону для залучення інвестицій у нафтогазовий сектор країни. Зі слів Джонса, законопроєкт внесуть на голосування парламенту до кінця 2024 року.

Влада Нової Зеландії заборонила видачу нових дозволів на пошук і розробку нафтових і газових родовищ на шельфі країни 2018 року. Заборона не торкнулася 22 активних офшорних ліцензій, термін дії останньої з яких завершиться 2030 року.

Правляча коаліція назвала це рішення важливим кроком для боротьби зі зміною клімату. Reuters зазначає, що заборону запровадив лівоцентристський уряд, скасувати його хочуть нинішні правоцентристські законодавці.

Видобуток нафти й газу в Новій Зеландії ведеться у басейні Таранакі площею близько 3005 кв. км.

2022 року країна, як пише Reuters, заробила на експорті нафти близько 900 млн новозеландських доларів (приблизно $550 млн).
За матеріалами: EnKorr
 

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