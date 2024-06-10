Економіка Данії різко зросла завдяки лікам проти ожиріння

Фармацевтична компанія Novo Nordisk забезпечила Данії найбільший стрибок промислового виробництва за вісім років. Про це з посиланням на дані Статистичного управління країни пише Bloomberg.

Промислове виробництво Данії у квітні зросло на 11,3% порівняно з березнем, що стало найбільшим місячним зростанням із жовтня 2016 року.

Виробництво у фармацевтичному секторі країни зросло на 21,7%. Це означає, що обсяг виробництва фармацевтичної промисловості збільшився більш ніж удвічі із 2021 року, повідомляє агентство.

"П'ятничні дані є ще одним свідченням того, який вплив має фармацевтичний сектор, де Novo є найбільшим виробником у Данії, на економіку. У травні уряд Данії підвищив прогноз зростання на 2024 рік, назвавши Novo одним з основних прискорювачів", - пише Bloomberg.

На думку економістів, останні дані підтверджують, що валовий внутрішній продукт Данії повернеться до зростання у другому кварталі після падіння на 1,8% за перші три місяці року.

У серпні 2023 року після оголошення результатів нових досліджень ліків проти ожиріння данської фармкомпанії Novo Nordisk її акції зросли на 17,2% - до рекордно високого рівня.

Дослідження показали, що препарат Wegovy знижує ризик серцевих нападів та інсультів на 20%.



