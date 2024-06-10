Україна домовилася зі Словаччиною про спрощення для нових автобусних маршрутів

Україна та Словаччина домовилися про спрощення процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів між країнами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Йдеться про скасування норми щодо необхідності мати перевізнику паритетного партнера з іншої країни.

"Вимога наявності паритетного партнера для відкриття маршруту ускладнює процедуру, створює бюрократичні перепони для перевізника і фактично не впливає на дотримання балансу на ринку двосторонніх перевезень пасажирів", - прокоментував заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Також сторони домовилися розглядати заяви на відкриття маршрутів протягом 30 днів, що значно прискорить процес відкриття та запуск нових маршрутів.

Водночас словацька сторона підкреслила, що в один день з однієї автостанції за одним міжнародним маршрутом може вирушати лише один автобус.

У Мінінфраструктури нагадують, що у квітні Україна домовилася з Чорногорією про можливість безпаритетного виконання пасажирських перевезень для українських компаній. Сторони погодили, що якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно.