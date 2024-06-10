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АНАЛІТИКА

G7 під час саміту не погрожуватиме великим китайським банкам, зосередившивсь на менших - Reuters

 

Американські чиновники очікують, що Група семи (G7) цього тижня надішле нове жорстке попередження невеликим китайським банкам, аби вони припинили допомагати Росії та ухилятися від західних санкцій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох людей, знайомих з цим питанням.

Очікується, що лідери, які зберуться на саміт 13-15 червня в Італії, організований прем'єр-міністром Джорджіа Мелоні, під час своїх закритих зустрічей зосередяться на загрозі, яку становить зростаюча китайсько-російська торгівля для війни в Україні.

Підтримка Китаєм економіки РФ стане однією з основних тем саміту G7 у Італії цього місяця.

США та їхні партнери по G7 не вживатимуть негайних каральних заходів проти будь-яких банків під час саміту, таких як обмеження їхнього доступу до системи обміну повідомленнями SWIFT або припинення доступу до долара.

За словами одного із співрозмовників Reuters, G7 зосередяться на менших установах, а не на найбільших китайських банках. Результатом, швидше за все, стануть публічні заяви, що стосуються китайських банків.

За словами джерела, знайомого з планами, США готові оголосити про нові значні санкції щодо фінансових і нефінансових об'єктів.

Очікується, що цьогорічний саміт G7 також зосередиться на використанні прибутків, отриманих від російських активів, заморожених на Заході, на користь України.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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