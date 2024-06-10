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Європейські компанії активізують зусилля аби зменшити залежність від Китаю
13:33 10.06.2024 |
Компанії ЄС прагнуть зменшити свою залежність від Китаю, оскільки Брюссель може ввести додаткові мита на товари з КНР.
Про це повідомляє Financial Times.
Брюссель розпочав розслідування щодо китайських державних субсидій на виробництво, а Європейська комісія, як очікується, незабаром оприлюднить подальші мита на імпорт китайських електромобілів.
Європейські клієнти дедалі більше занепокоєні своєю залежністю від Китаю, особливо у сфері роздрібної торгівлі непродовольчими товарами - яка містить все, від одягу та побутової техніки до електроніки та іграшок.
"Основна тенденція зараз полягає в тому, що компанії намагаються зменшити свою залежність від Китаю", - сказав Річард Лауб, генеральний директор бельгійської компанії Dragon Sourcing.
Деякі країни превентивно почали розглядати варіанти диверсифікації попиту з КНР у інших напрямках, наприклад європейці із текстильної галузі почали активніше працювати із Індією, Бангладеш і В'єтнамом, попри довші терміни виконання замовлень і вищі витрати.
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