Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські компанії активізують зусилля аби зменшити залежність від Китаю

 

Компанії ЄС прагнуть зменшити свою залежність від Китаю, оскільки Брюссель може ввести додаткові мита на товари з КНР.

Про це повідомляє Financial Times.

Брюссель розпочав розслідування щодо китайських державних субсидій на виробництво, а Європейська комісія, як очікується, незабаром оприлюднить подальші мита на імпорт китайських електромобілів.

Європейські клієнти дедалі більше занепокоєні своєю залежністю від Китаю, особливо у сфері роздрібної торгівлі непродовольчими товарами - яка містить все, від одягу та побутової техніки до електроніки та іграшок.

"Основна тенденція зараз полягає в тому, що компанії намагаються зменшити свою залежність від Китаю", - сказав Річард Лауб, генеральний директор бельгійської компанії Dragon Sourcing.

Деякі країни превентивно почали розглядати варіанти диверсифікації попиту з КНР у інших напрямках, наприклад європейці із текстильної галузі почали активніше працювати із Індією, Бангладеш і В'єтнамом, попри довші терміни виконання замовлень і вищі витрати.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4246
  0,1761
 0,44
EUR
 1
 43,4726
  0,3983
 0,91

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1046  0,08 0,20 40,7788  0,09 0,22
EUR 43,4519  0,18 0,42 44,3496  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3600  0,12 0,30 40,3900  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес