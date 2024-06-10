Фінансові новини
- |
- 10.06.24
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швейцарці підтримали розширення відновлюваної енергетики
13:28 10.06.2024 |
Мешканці Швейцарії на референдумі у неділю, 9 червня, проголосували за сприяння розширенню відновлюваних джерел енергії.
Як повідомляє агенція dpa, згідно з попередніми результатами, 69 відсотків громадян країни, які взяли участь у голосуванні, підтримали дозвіл на будівництво або розширення 16 гідроелектростанцій. Також це рішення сприяє будівництву великих сонячних і вітрових електростанцій відповідно до мети уряду збільшити виробництво електроенергії всередині країни.
Противники цієї ініціативи, які й ініціювали референдум, стверджували, що ухвалений нещодавно закон про постачання електроенергії призведе до погіршення навколишнього середовища, включаючи вирубку лісів для вітрових турбін, спотворення альпійських ландшафтів сонячними батареями та затоплення місць для гідроенергетики.
Зараз Швейцарія значною мірою покладається на атомну енергетику, на яку припадає 36 відстків її енергії. Існуючі атомні електростанції працюватимуть до тих пір, поки вони будуть вважатися безпечними.
На референдумі швейцарці також відхилили три інші ініціативи, в тому числі щодо обмеження витрат на медичне страхування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
|ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили
|Вибори до Європарламенту: як проголосував Євросоюз
|Макрон: Підготовка до навчання українців на Mirage 2000 почнеться «найближчими днями»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Економіка Данії різко зросла завдяки лікам проти ожиріння
|Заарештовану в Угорщині італійку обрали депутаткою Європарламенту
|Україна домовилася зі Словаччиною про спрощення для нових автобусних маршрутів
|Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії
|G7 під час саміту не погрожуватиме великим китайським банкам, зосередившивсь на менших - Reuters
|Європейські компанії активізують зусилля аби зменшити залежність від Китаю
Бізнес
|Четвертий тестовий запуск SpaceX Starship. Все вдалося!
|Бернар Арно знову став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes
|Найдорожчий у світі: скін для автомата з Counter-Strike продали за $1 млн
|Google додає більше функцій зі штучним інтелектом Gemini в Gmail на Android
|Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні
|Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
|Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки