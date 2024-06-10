Дональд Трамп заявив про намір стати «криптопрезидентом»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп виступив на заході зі збору коштів для його передвиборчої кампанії. Політик заявив, що має намір стати «криптопрезидентом» і вкотре висловив підтримку сфері цифрових активів, пише Reuters.

За наявною інформацією, захід для збору грошей на кампанію Трампа організували венчурні капіталісти Девід Сакс і Чамат Паліхапітія. Зустріч у Сан-Франциско відвідали представники криптовалютної біржі Coinbase, інвестори Кемерон і Тайлер Вінклвосс, а також інші представники індустрії.

Під час свого виступу Дональд Трамп розкритикував Демократичну партію за її політику щодо цифрових активів. Він також заявив про важливість цієї сфери для США і своє бажання підтримати гравців ринку. При цьому конкретних планів політик не називав.

Експосол США в Австрії Тревор Трейна зазначив, що під час виступу Трамп розповів про бажання стати «криптопрезидентом». Таким чином він окреслив своє ставлення до індустрії.

«Він ясно дав зрозуміти, що хрестовий похід Байдена-Генслера проти криптовалют затихне протягом однієї години після приходу другої адміністрації Трампа», - заявив присутній на зустрічі радник компанії Palantir Джейкоб Хелберг.

За підсумками заходу організаторам вдалося зібрати для передвиборчої кампанії Трампа $12 млн.

Варто зазначити, що політик неодноразово висловлювався на підтримку цифрових активів. Наприкінці травня він опублікував пост у соціальній мережі Truth Social, наголосивши на своєму позитивному ставленні до криптоактивів і компаній, що працюють у цьому секторі.

До того ж Трамп пообіцяв звільнити засновника даркнет-майданчика Silk Road Росса Ульбріхта, який відбуває у в'язниці покарання у вигляді двох довічних термінів плюс 40 років зверху.

Нагадаємо, ми писали, що команда проєкту Trog (TROG) відправила на гаманець Дональда Трампа 210,3 млрд токенів - половину від усієї пропозиції активу.



