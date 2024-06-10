Мер Будапешта, що підтримує Україну, виграв вибори з перевагою у 324 голоси

Опозиційний до влади Віктора Орбана мер Будапешта Гергей Корачонь переміг на виборах міського голови угорської столиці у неділю з перевагою всього у 324 голоси.

Про це повідомлляє "Європейська правда".

Після опрацювання бюлетенів з усіх дільниць Корачонь набрав 47,53% (371 467 голосів), а його головний опонент Давід Вітезі, якого підтримує уряд - 47,49% (371 143 голоси). 4,98% проголосували за Андраша Грундтнера.

Це означає, що Корачонь переміг на виборах мера з 324 голосами.

Окрім дійсних голосів, було також 24 589 недійсних. Давід Вітезі ще до оголошення результату голосування заявив, що вважає за необхідне провести перерахунок саме через велику кількість недійсних бюлетенів.

Корачонь здавався безальтернативним кандидатом на перемогу ще до ранку п'ятниці. Однак за два дні до виборів кандидатка від партії "Фідес" Александра Сенткіралі зняла свою кандидатуру на користь Вітезі і головна боротьба розгорнулась між Корачонем і Вітезі. Давіда Вітезі від початку перегонів вважали кандидатом лояльним до влади, Хоча його висунула опозиційна партія Зелених LMR. Ще у березні Європейський альянс Зелених призупинив членство LMR через їхню співпрацю з антидемократичним режимом Орбана.

Вітезі обіймав посаду міністра транспорту в п'ятому уряді Орбана протягом короткого часу з травня по листопад 2022 року.

Корачонь після того, як Вітезі оголосив про свою кандидатуру в березні, постійно стверджував, що у "Фідес" було два кандидати - Сенткіралі та Вітезі. Сенткіралі заперечувала усі новини про плани зняти свою кандидатуру до останнього. Зрештою вона закликала своїх виборців проголосувати за Вітезі.

Нагадаємо, Корачонь приїздив до Києва на початку 2023 року разом з трьома іншими мерами "Вишеградської четвірки".

Він, зокрема, відвідував місця російських воєнних злочинів у Бучі. На початку повномасштабного вторгнення РФ Корачонь піднімав прапор України над мерією Будапешта.