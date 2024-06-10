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АНАЛІТИКА

Партія Орбана показала на євровиборах найпровальніший результат в історії

 

Партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" досягла найгіршого результату в історії на виборах до Європарламенту на тлі появи в угорській політиці політичного новачка Петера Мадяра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на результати підрахунку 98,48% голосів, які наводить угорське незалежне видання Telex.

Орбанівський альянс Фідес-KDNP отримав підтримку 44,52% та претендує на 11 мандатів у Європарламенті, що менше, ніж прогнозували опитування, а нещодавно створена опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра має підтримку 29,74% (7 мандатів).

За останні 20 років "Фідес" лише одного разу набрала менше 50% на виборах до ЄП - у 2004 році вона здобула 47,4% як опозиційна партія.

Порівняно з попередніми виборами до Європарламенту, що пройшли у 2019 році, політсила Орбана втратила майже 8 процентних пунктів і 2 мандати.

Незважаючи на це, у своїй промові перед оприлюдненням остаточних результатів прем'єр-міністр Віктор Орбан сказав, що "угорці підтвердили промирну політику уряду та уповноважили нас утримати Угорщину від війни".

Орбан сказав, що "угорський народ чітко дав зрозуміти: ті, хто виступає проти своєї батьківщини в Брюсселі, будуть покарані"ю. Він завершив свою промову словами: "Зупиніть міграцію, зупиніть гендер, зупиніть війну, зупиніть Брюссель".

Петер Мадяр заявив, що результат є "початком кінця" для Віктора Обага та стане "Ватерлоо для його фабрики влади". "Сьогоднішній день є доказом того, що можна займатися політикою на благо угорського народу", - сказав він, пообіцявши "витягнути країну з трясовини".

Голосування в Угорщині відзначилося високою явкою: у неділю до урн прийшло 58,7% виборців у порівнянні з 43,4% на виборах до ЄС у 2019 році.
Ключові теги: Угорщина
 

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