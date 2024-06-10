Макрон розпустив парламент після провалу на виборах до ЄП

Президент Франції Еммануель Макрон за підсумками виборів до Європейського парламенту ухвалив рішення розпустити французький парламент - Національні збори - і оголосити позачергові вибори. Про це він заявив ввечері у телезверненні до народу у неділю, 9 червня, після оприлюднення попередніх результатів виборів до ЄП у Франції. Позачергові вибори в країні мають відбутися у два тури - 30 червня і 7 липня, заявив Макрон.

Згідно з результатами опитувань низки соціологічних компаній, ультраправа партія "Національне об'єднання", яку очолює Марін Ле Пен, отримала на виборах до ЄП у Франції від 32,3 до 33 відсотків голосів. Тоді як партія Макрона "Відродження" здобула від 14,8 до 15,2 відсотка голосів, інформує агенція AFP.

Такий результат виборів, за словами французького президента, є "не найкращим результатом для партій, які захищають Європу". Макрон зазначив, що разом з "Національним об'єднанням", яке набрало найбільше голосів, ультраправим партіям у Франції вдалося набрати майже 40 відсотків голосів на виборах до Європарламенту у Франції. "Ультраправі партії прогресують скрізь на континенті. Це ситуація, з якою я не можу змиритися", - сказав він.

"Я вирішив дати вам вибір. Тому я розпускаю Національні збори сьогодні ввечері. Це рішення серйозне і важке, але це є актом довіри. Довіри до вас, дорогі співвітчизники, і до здатності французького народу зробити найкращий вибір для себе і майбутніх поколінь", - зауважив Макрон, цитує AFP.

6 червня французький президент попередив, що ЄС ризикує бути "заблокованим" великою кількістю ультраправих євродепутатів в Європарламенті після виборів.

Згідно із попереднім офіційним прогнозом, оприлюдненим на сайті Європарламенту, дві правопопулістські та ультраправі групи - "Європейські консерватори та реформісти" (ЄКР) й "Ідентичність і демократія" (ІД) - отримують 70 і 60 мандатів у новому скликанні ЄП, відповідно. Загалом у Європарламенті десятого скликання налічуватиметься 720 євродепутатів.