У Байдена допустили збільшення розгортання стратегічної ядерної зброї

Найближчими роками США можуть досягти точки, коли їм доведеться збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї для стримування зростаючих загроз з боку супротивників.

Про це заявив радник Білого дому з ядерних питань Пранай Вадді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він наголосив, що США, як і раніше, прихильні до міжнародних режимів контролю над озброєннями і нерозповсюдження, покликаних обмежити поширення ядерної зброї.

Але, за його словами, Росія відмовилася обговорювати договір, який стане наступником нового договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. При цьому його термін закінчується 2026 року, а Китай відмовився від переговорів про розширення свого ядерного арсеналу.

"Найближчими роками ми можемо досягти точки, коли знадобиться збільшення нинішньої чисельності розгорнутих сил. Ми повинні бути повністю готові до виконання, якщо президент ухвалить таке рішення", - сказав Вадді.

Він додав, що може настати день, коли буде потрібно більше ядерної зброї для стримування супротивників США і захисту американського народу, а також їхніх союзників і партнерів.

Що передувало

Раніше видання Semafor писало, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір ухвалити більш рішучу стратегію щодо нерозповсюдження ядерної зброї у світі.

Водночас у травні Міноборони РФ розпочало проведення першого етапу навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї, використовуючи при цьому комплекси "Іскандер" і ракети "Кинджал".