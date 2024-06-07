Фінансові новини
- |
- 07.06.24
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Центробанк Китаю припинив купувати золото після 18-місячної скупки через рекордні ціни
13:13 07.06.2024 |
ЦБ Китаю не купував золото минулого місяця, завершивши масштабну скупку, що тривала 18 місяців після того, як дорогоцінний метал злетів до рекордного рівня.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Згідно з даними, опублікованими в п'ятницю, обсяг злитків у Народному банку Китаю в травні не змінився і склав 72,80 млн тройських унцій. Це перший раз, коли країна вирішила не поповнювати свої резерви з жовтня 2022 року, і це відповідає нещодавнім крокам центрального банку, який почав скорочувати розмір щомісячних закупівель.
У травні золото злетіло до історичного максимуму понад 2450 доларів за унцію, підтриманого активними покупками центрального банку. Попит на злитки з боку НБК з'явився на тлі того, що друга за величиною економіка світу прагне диверсифікувати свої резерви і захиститися від знецінення валюти. За даними Всесвітньої ради по золоту, в першому кварталі закупівлі світових державних установ були на рекордному рівні, а Китай був найбільшим покупцем.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Єврокомісія дала позитивну усну оцінку євроінтеграційних реформ України
ТОП-НОВИНИ
|Україна в реструктуризації євробондів розраховує на часткове списання боргу - міністр фінансів
|США готують для ЗСУ партію зброї на чверть мільярда доларів
|Макрон: Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000
|Менше 40 вже не буде. Що відбувається з курсом долара?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Президент Швейцарії: Росія може взяти участь у конференції щодо підсумків саміту миру
|Центробанк Китаю припинив купувати золото після 18-місячної скупки через рекордні ціни
|Уряд Швейцарії виділив понад EUR60 млн на підтримку України в галузі цифровізації протягом наступних чотирьох років
|ЗМІ: Єврокомісія дала позитивну усну оцінку євроінтеграційних реформ України
|Естонія розглядає можливість обмеження права росіян та білорусів на купівлю нерухомості
|Азербайджан веде перемовини про збільшення транзиту казахстанської нафти до 5-7 млн т
Бізнес
|Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
|Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки
|Google змінила політику ремонтів, яка наказувала забирати у власників Pixel з «несанкціонованими» запчастинами
|McDonald's програв у Суді ЄС справу щодо торгової марки Big Mac
|Новий рубіж в оцінці електромобілів: AnTuTu представляє бенчмарк для інформаційно-розважальних систем
|Intel представила нові чипи Lunar Lake для ноутбуків зі штучним інтелектом
|Spacetop G1: незвичайний ноутбук за $1900, у якого немає дисплея - замість цього 100-дюймовий віртуальний екран