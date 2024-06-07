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АНАЛІТИКА

Естонія розглядає можливість обмеження права росіян та білорусів на купівлю нерухомості

Естонія розглядає можливість обмеження права росіян та білорусів на купівлю нерухомості

 

Уряд Естонії планує обмежити купівлю нерухомості для громадян Росії та Республіки Білорусь з огляду на потреби безпеки.

Про це повідомляє ERR.

"Ми працюємо над метою програми дій уряду щодо зниження ризику того, що придбана нерухомість може бути використана для розвідувальної діяльності, диверсій або будь-якої антидержавної діяльності", - заявив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Міністр навів як приклад Фінляндію, де російський олігарх купив кілька островів, розташованих поруч зі стратегічно важливими для Фінляндії об'єктами, і побудував на своїй території вертолітні майданчики.
За матеріалами: Економічна правда
 

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