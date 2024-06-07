Азербайджан веде перемовини про збільшення транзиту казахстанської нафти до 5-7 млн т

Азербайджан з Казахстаном обговорюють збільшення транзиту казахстанської нафти через Азербайджан до 5-7 млн тонн, повідомив 6 червня офіційний представник азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR.

Як повідомляє Reuters, Казахстан намагається зменшити залежність від росії в експорті енергетичних ресурсів, оскільки більша частина казахстанського потоку в 1,5 млн барелів на день (б/д), або 1,5% світових постачань, проходить через різні російські трубопроводи.

«Зараз ми ведемо перемовини з казахстанською стороною про збільшення транзиту нафти з цієї країни до 5-7 млн тонн», - сказав радник президента SOCAR Заур Гахраманов.

Азербайджан планує цього літа відкрити нафтовий термінал після реконструкції в Дубенді поблизу столиці Баку, сказав Гахраманов, з транзитною спроможністю 10 млн тонн нафти на рік, що дозволить збільшити загальну транзитну спроможність країни до 20-25 млн тонн.

Торік транзит казахстанської нафти через Азербайджан склав 1,4 млн тонн. За прогнозами SOCAR, цей обсяг зросте до 1,7-1,8 млн тонн цього року та 2,2 млн тонн 2025 року.

У березні SOCAR і казахстанський KazMunayGas підписали угоду про поступове збільшення обсягу транспортування казахстанської нафти через азербайджанську систему Баку-Тбілісі-Джейхан (BTC) до 2,2 млн тонн.

Також були розмови про можливе транспортування 5 млн тонн казахстанської нафти по трубопроводу Баку-Супса 2023 року.