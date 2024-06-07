Опозиція Венесуели тисне на офіційних осіб США, щоб вони припинили продаж Citgo

Опозиція Венесуели нарощує зусилля з лобіювання у Вашингтоні, намагаючись переконати адміністрацію Байдена втрутитися у продаж материнської компанії Citgo Petroleum Corp. у США за рішенням суду. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія є найважливішим іноземним активом південноамериканської країни, і її акції має бути продано на аукціоні до 15 липня. Опозиція побоюється, що Ніколас Мадуро може звинуватити їх у втраті Citgo напередодні вирішальних президентських виборів, призначених на кінець наступного місяця.

Таким чином, призначена опозицією спеціальна рада, яка представляє державну нафтову компанію Petroleos de Venezuela SA в судах США, шукає підтримки Конгресу для заходів, які могли б захистити активи від кредиторів.

У листі, надісланому в середу міністру фінансів Джанет Єллен і генеральному прокурору Мерріку Гарленду, двопартійна група законодавців закликає адміністрацію «заборонити продовження процесу продажу через свої економічні повноваження, скасувати свою політику ліцензування сприятливих санкцій щодо продажу, оголошеного в травні 2023 року», і встановити «справедливий і впорядкований» альтернативний процес для вирішення позовів проти уряду Венесуели й PDVSA.

Співавторами листа стали представники Деббі Вассерман Шульц і Марія Ельвіра Салазар, демократ і республіканець від Флориди відповідно. Серед інших підписантів - представники Демократичної партії Хоакін Кастро, Роберт Менендес, Джаред Московіц, Даррен Сото та Сьюзан Уайлд, а також Карлос Гіменес і Майкл Вальц від республіканської сторони Палати представників.

Це спроба в останню хвилину уникнути продажу материнської компанії Citgo, PDV Holding, на яку націлені десятки кредиторів, щоб виплатити вимоги до Венесуели на понад $20 млрд. Процес, розпочатий канадською гірничодобувною компанією, активи якої експропріював покійний президент Венесуели Уго Чавес, очолює окружний суддя Леонард Старк у Делавері. Останній раунд торгів має відбутися наступного тижня.

Спеціальна рада PDVSA не відповіла на запит про коментарі. Два тижні тому Орасіо Медіна, голова призначеної опозицією групи, відвідав столицю США, щоб зустрітися з членами Конгресу й отримати підтримку на тлі продажу акцій і виборів у Венесуелі.

«Час неймовірно дурний. Це подарунок Мадуро, - заявив Елліотт Абрамс, колишній спеціальний представник Білого дому у справах Венесуели, у своєму блозі, опублікованому в неділю. - Позови тривають з 2017 року. Вони повинні закінчитися за кілька днів до виборів у Венесуелі?»

Підписанти листа до Конгресу висловили занепокоєння потенційними наслідками продажу Citgo для переходу Венесуели до демократії. Вони також заявили, що захист активів від конфіскації відповідає цілям регіональної безпеки США.

Замість аукціону Citgo вони закликали створити процес Комісії з урегулювання іноземних претензій, зазначивши, що раніше він використовувався на Кубі, в Іраку й Судані. Комісія є незалежною установою Міністерства юстиції, яка розглядає позови громадян США проти іноземних урядів.

Спеціальне правління PDVSA, а також політичний комітет, який відповідає за захист іноземних активів Венесуели, безрезультатно борються в суді за збереження контролю над материнською компанією Citgo, одночасно намагаючись врегулювати деякі з найбільш нагальних претензій, щоб запобігти продажу. Вони навіть розглядали можливість подати заяву про банкрутство відповідно до глави 11 як спосіб відстрочити втрату активу.