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Європарламент визначив дату виборів президента Єврокомісії, - Politico
09:16 07.06.2024 |
В Європейському парламенті не виключають, що вибори наступного президента Європейської Комісії можуть відбутися 18 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Зазначається, що таку дату голосування запропонував генеральний секретар Європарламенту Алессандро Кьоккетті під час обіду на зустрічі національних послів країн-членів ЄС.
Видання зазначає, що парламент, ймовірно, перебуває під тиском національних урядів, які вимагають прискорити процес і стабілізувати ЄС у період геополітичної невизначеності та в контексті наближення виборів президента США.
За даними джерел Politico, остаточно рішення ще не ухвалене. Однак якщо голосування відбудеться у липні, то обраною датою буде четвер 18 липня - за два дні після того, як парламент обере свого президента. Кьоккетті підтвердив, що голосування, ймовірно, відбудеться у липні.
Впродовж останніх тижнів точилися суперечки про те, чи намагатиметься парламент провести вибори на першому засіданні у липні, чи зачекає до наступного офіційного засідання у вересні.
Лідером у боротьбі є чинний президент Єврокомісії, німецький правоцентрист Урсула фон дер Ляєн, яка веде кампанію за ще один п'ятрирічний термін перебування на посаді.
Щоб отримати цю посаду, фон дер Ляєн або інший кандидат, спочатку має отримати підтримку кваліфікованої більшості лідерів ЄС, а опісля заручитися голосами щонайменше 361 з 720 депутатів Європарламенту.
Парламент може проголосувати лише після того, як більшість глав держав та урядів ЄС офіційно висунуть кандидата. Очікується, що цей процес завершиться на засіданні Європейської Ради 27 і 28 червня, де пакет вищих посад, ймовірно, буде розподілений між домінуючими політичними силами ЄС.
Якщо голосування буде внесено до порядку денного Європарламенту в липні, лідери політичних груп інституції офіційно завершать його на засіданні 11 липня.
Представник Європарламенту повідомив Politico, що жодного рішення стосовно дати виборів ще не ухвалено.
Вибори президента Єврокомісії
В Європейському Союзі 6 червня стартує процес підготовки виборів до Європейського парламенту.
Росія, Іран та Китай можуть втрутитися у процес волевиявлення громадян ЄС.
За даними видання Politico, президент Європейської Ради Шарль Мішель начебто намагається перешкодити переобранню Урсули фон дер Ляєн на пост глави Єврокомісії на другий термін.
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