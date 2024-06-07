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Греція і Данія стануть непостійними членами Радбезу ООН
23:04 06.06.2024 |
Генеральна асамблея ООН 6 червня обрала п'ятьох нових непостійних членів Ради безпеки ООН, серед них опинились дві європейські держави.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба ООН.
З 1 січня 2025 року новими непостійними членами Радбезу на дворічний термін стануть Данія і Греція, а також Пакистан, Панама і Сомалі.
Ці країни набрали необхідні дві третини голосів Генасамблеї та замінять Еквадор, Мальту, Мозамбік, Швейцарію та Японію, чий термін повноважень спливає наприкінці 2024-го.
Рада безпеки ООН складається з п'яти постійних членів - Великої Британії, Китаю, Росії, Сполучених Штатів і Франції, - на додаток до десяти непостійних членів, які працюють по два роки.
Непостійні члени, на відміну від постійних, не мають права вето.
Нагадаємо, що з початку 2024 року непостійним членом Радбезу ООН є Словенія.
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