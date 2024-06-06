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АНАЛІТИКА

Європейський центробанк вперше за п'ять років знизив відсоткові ставки

 

Рада керівників Європейського центробанку знизила три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Про це повідомляється у пресрелізі ЄЦБ.

Відсоткова ставка за основними операціями рефінансування, а також відсоткові ставки з маржинального кредитування та депозитної лінії будуть знижені до 4,25%, 4,50% та 3,75% відповідно, починаючи з 12 червня 2024 року.

ЄЦБ не знижував відсоткових ставок з 2019 року.

"Ґрунтуючись на оновленій оцінці перспектив інфляції, динаміки базової інфляції та сили впливу грошово-кредитної політики, тепер доречно пом'якшити ступінь обмежень грошово-кредитної політики після дев'яти місяців утримання ставок на стабільному рівні", - йдеться у повідомленні.

З моменту засідання Ради керівників у вересні 2023 року інфляція знизилася більш ніж на 2,5 в.п., а прогноз щодо інфляції помітно покращився. Базова інфляція також знизилася, що посилило ознаки того, що ціновий тиск послабшав, а інфляційні очікування знизилися на всіх горизонтах.

В ЄЦБ зазначають, що попри прогрес, досягнутий останніми кварталами, внутрішній ціновий тиск залишається сильним. Зростання заробітної плати прискорюється, а інфляція, ймовірно, залишиться вищою за цільовий показник у 2% ще наступного року.

Прогнози як щодо загальної, так і базової інфляції були переглянуті у бік підвищення на 2024 і 2025 роки порівняно з березневими прогнозами.

Очікується, що загальний рівень інфляції в єврозоні становитиме в середньому 2,5% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 1,9% у 2026 році.

Щодо базової інфляції, що виключає ціни на енергоносії та харчові продукти, прогнозується її середній рівень у 2,8% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 2,0% у 2026 році.

Економічне зростання в єврозоні очікується на рівні до 0,9% у 2024 році, 1,4% у 2025 році та 1,6% у 2026 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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