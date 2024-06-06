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Друг Путіна Шредер програв ще одну справу щодо позбавлення привілеїв ексканцлера
16:50 06.06.2024 |
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер програв ще одну судову спробу скасувати рішення про позбавлення його права мати фінансований державою офіс в Бундестазі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
У 2022 році Бундестаг заявив, що Шредер, соціал-демократичний канцлер з 1998 по 2005 рік, більше не виконує обов'язки як колишній канцлер, тому не заслуговує на фінансований державою офіс і персонал, на які він мав право.
Рішення було прийнято на тлі громадського гніву проти Шредера через його відмову дистанціюватися від глави Росії Владіміра Путіна, якого колишній канцлер назвав своїм особистим другом.
Минулого року Шредер програв справу в берлінському адміністративному суді щодо скасування цього рішення. У четвер прессекретар Вищого адміністративного суду Берліна заявив, що Шредер програв справу і тут.
Шредер відвідав російського лідера в Москві у 2022 році і заявив після цього, що Росія хоче вирішити війну в Україні шляхом переговорів. Президент України Володимир Зеленський назвав поведінку Шредера "огидною".
Минулого року Соціал-демократична партія вирішила, що Шредер може залишатися членом партії, оскільки він не порушив жодних партійних правил. Місцевий осередок СДПН намагався виключити його з партії.
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