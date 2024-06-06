Інфляція в єврозоні сповільниться до цільових 2% у 2025 р. - Лагард

Інфляція в єврозоні коливатиметься на поточних рівнях до кінця року та сповільниться до цільових 2% у другому півріччі 2025 року, заявила президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард на пресконференції за підсумками засідання регулятора, що відбулося в четвер.

Водночас глава ЄЦБ зазначила, що геополітична напруженість є фактором, здатним викликати зростання цін за рахунок збільшення вартості палива і перевезень. Крім того, зміна клімату може призвести до прискорення інфляції за рахунок впливу на ціни на продукти харчування.

Регулятор знизив усі три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів за підсумками червневого засідання. Як ідеться в повідомленні ЄЦБ, базова ставка за кредитами тепер становить 4,25%, ставка за депозитами - 3,75%, ставка за маржинальними кредитами - 4,5%. За словами Лагард, рішення про зниження ставок підтримали всі члени керівництва регулятора, окрім одного.

Крім того, ЄЦБ підвищив прогноз зростання ВВП єврозони на 2024 рік до 0,9% з очікуваних у березні 0,6%, знизив прогноз на 2025 рік до 1,4% з 1,5%. Прогноз інфляції на поточний рік піднято до 2,5% з очікуваних раніше 2,3%, на 2025 рік - до 2,2% з 2%.

Споживчі ціни в єврозоні в травні збільшилися на 2,6% у річному вираженні після підйому на 2,4% у квітні, коли інфляція була мінімальною з листопада минулого року.

Економіка єврозони зросла на 0,3% у першому кварталі 2024 року після чотирьох кварталів стагнації, зазначила Лагард. На її думку, економіка валютного блоку продовжить відновлюватися завдяки зростанню зарплат і збільшенню експорту на тлі поліпшення зовнішнього попиту.

Грошово-кредитна політика ЄЦБ згодом матиме менш обмежувальний вплив на попит у єврозоні, додала Лагард.

Впевненість керівництва регулятора в подальшому сповільненні інфляції посилилася останніми місяцями, почасти за рахунок того, що інфляційні прогнози виявилися надійними, сказала глава ЄЦБ.

Центробанк хоче отримати більше статданих для ухвалення рішень про подальшу траєкторію процентних ставок. Ці статдані включають інформацію про інфляцію, зарплати та іншу статистику, зазначила Лагард.

При цьому вона відмовилася підтвердити, що ЄЦБ уже вступив у фазу нормалізації ставок, але додала, що рівень ставок наразі далекий від нейтрального.