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Блокування кордону в пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» триватиме до 7 червня - Держприкордонслужба
14:30 06.06.2024 |
Польська сторона оголосила про час припинення блокування руху вантажівок через українсько-польський кордон, повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
"За інформацією, отриманою від польської сторони, блокування руху в ПП "Гребенне" триватиме до 00:00 7 червня за київським часом", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.
У межах оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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