Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Блокування кордону в пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» триватиме до 7 червня - Держприкордонслужба

 

Польська сторона оголосила про час припинення блокування руху вантажівок через українсько-польський кордон, повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

"За інформацією, отриманою від польської сторони, блокування руху в ПП "Гребенне" триватиме до 00:00 7 червня за київським часом", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

У межах оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1537
  0,0283
 0,07
EUR
 1
 43,6270
  0,0187
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9840  0,10 0,26 40,6608  0,15 0,36
EUR 43,4168  0,25 0,56 44,2648  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1700  0,06 0,15 40,1850  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес