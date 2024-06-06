Блокування кордону в пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» триватиме до 7 червня - Держприкордонслужба

Польська сторона оголосила про час припинення блокування руху вантажівок через українсько-польський кордон, повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

"За інформацією, отриманою від польської сторони, блокування руху в ПП "Гребенне" триватиме до 00:00 7 червня за київським часом", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

У межах оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.