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АНАЛІТИКА

Туреччина почала серійне виробництво бойових танків Altay

Туреччина почала серійне виробництво бойових танків Altay

 

Туреччина почала серійне виробництво Altay, першого вітчизняного основного бойового танка, під наглядом Агентства оборонної промисловості (SSB).

Танки оснащені системою управління вогнем, яка включає лазерний далекомір і вдосконалену систему стабілізації зображення, що підвищує здатність танку вести точний вогонь на великій відстані.

До того ж Altay має гібридну композитну броню та систему активного захисту, що забезпечує легкий, стійкий захист, який може активно протидіяти керованим ракетам та іншим протитанковим озброєнням.

 

Президент SSB Халук Гьоргюн заявив, що виробництво Altay підкреслює силу Туреччини у виробництві наземних транспортних засобів.

«Ми дуже сильні як країна в галузі наземних транспортних засобів. У нас є кілька компаній, які експортують за кордон. Усі їхні продукти мають переваги, які можуть конкурувати з їхніми світовими аналогами», - сказав він.

За планом, «Алтай» візьмуть повноцінно на озброєння до 2025 року.

Для тих, хто не в курсі

Танк названий на честь турецького військового генерала Фахретина Алтая, учасника війни за незалежність Туреччини. Прототипом танка став корейський К2 «чорна пантера». Altay оснащений сучасними системами захисту, такими як активна система захисту, потужним двигуном, та передовою електронікою. Основна гармата калібру 120 мм дозволяє ефективно знищувати броньовані цілі. Танк також має високий рівень мобільності та захисту від мін і саморобних вибухових пристроїв.
За матеріалами: gagadget.com
 

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