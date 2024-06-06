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АНАЛІТИКА

Суд відклав розгляд справи про втручання Трампа у вибори в штаті Джорджія

 

Апеляційний суд штату Джорджія призупинив кримінальну справу за звинуваченням колишнього президента США Дональда Трампа у втручанні у вибори 2020 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У постанові суду йдеться, що процес призупиняють на час розгляду клопотання політика про відвід прокурорки Фані Вілліс.

Апеляційний суд заявив, що усні дебати відбудуться в жовтні, тому, очевидно, що судового процесу у цій справі не відбудеться до виборів президента США у листопаді цього року.

Адвокати Трампа намагалися ще у березні добитися відводу Вілліс зі справи про втручання у вибори у штаті Джорджія після того, як прокурор зізналась у романтичних стосунках зі спецпрокурором Натаном Вейдом, який веде цю ж справу.

Захист стверджував, що ці стосунки створюють конфлікт інтересів та можуть зашкодити неупередженості процесу проти їхнього підзахисного - що сама Вілліс категорично заперечувала.

Нещодавно Трамп заявив, що "не проти" відсидіти у в'язниці або перебувати під домашнім арештом за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації, за якими його визнали винним у Нью-Йорку.

Нагадаємо, журі присяжних 30 травня визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки. Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня, сам Трамп уже обіцяє оскаржити вирок.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.
Ключові теги: США
 

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