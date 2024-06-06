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Більшість угорців, і прихильники Орбана теж, підтримують членство в ЄС
09:08 06.06.2024 |
Переважна більшість населення Угорщини виступає за членство країни в Європейському Союзі попри твердження влади, що Будапешт "перебуває у стані війни" з Брюсселем.
Про це свідчить опитування агенції Medián на замовлення порталу Telex, повідомляє "Європейська правда".
Загалом серед угорців 51% населення повністю підтримує членство країни в ЄС, ще 32% - частково підтримують. Повністю проти членства Угорщини в ЄС налаштовані лише 3% опитаних і ще 9% - частково проти.
Найменшу підтримку перебуванню Угорщини в ЄС висловили виборці партії влади "Фідес", але й там вона все одно переважає: 27% "повністю підтримують" членство, ще 46% - радше підтримують.
Також найнижчий рівень підтримки євроінтеграції виявили серед угорських респондентів із неповною середньою освітою, але й там відносна більшість - за членство в ЄС.
Серед переваг членства в Євросоюзі жителі Угорщини найчастіше називали вільні подорожі та можливості для молоді (69% і 66% визначили їх як "дуже корисні", 17% і 18% - "частково корисні", відповідно).
Інвестиції з фондів ЄС вважають дуже корисними 47%, а частково корисними - 19% респондентів. Цей чинник - а точніше, інвестиції ЄС неподалік місця проживання - є найбільш важливим для виборців "Фідес".
Нагадаємо, у минулому угорський прем'єр Віктор Орбан порівнював членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією. Він також заявляв, що його метою на євровиборах є "окупувати Брюссель".
Нещодавно Бельгія, яка наразі головує в Раді ЄС на ротаційній основі, закликала уряди країн Євросоюзу розглянути можливість розпочати процедуру позбавлення Угорщини, яка перебирає на себе головування наступного місяця, права голосу.
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