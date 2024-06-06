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Тайвань заборонив поставки сировини для виробництва боєприпасів до РФ і Білорусі
08:55 06.06.2024 |
В уряді Тайваню вирішили заборонити експорт нітроцелюлозної продукції до Росії та Білорусі для недопущення її використання у зброї РФ. Вона набуде чинності з 14-го числа.
Про це заявило Мінекономіки Тайваню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Central News Agency.
"Оскільки в країні є тільки один виробник нітроцелюлози із вмістом азоту нижче 12,2%, а основними країнами-експортерами є США і Японія, вплив нового контролю не буде значним", - пишуть журналісти.
Після заборони 8 березня цього року в Росію і Білорусь експорту 77 верстатів, таких як електроерозійні машини, Управління міжнародної торгівлі Міністерства економіки додало нітроцелюлозну продукцію для заборони експорту в Росію.
Чиновники пояснили, що нітроцелюлоза є ключовим компонентом бездимного пороху, і що як в ЄС, так і в США існує експортний контроль над нею.
Влада закрила лазівку
"Тайвань спочатку мав експортний контроль над нітроцелюлозою із вмістом азоту понад 12,2%, а додавання нітроцелюлози із вмістом азоту менше 12,2% цього разу має на меті посилити контроль, щоб не стати лазівкою в міжнародному контролі", - йдеться в матеріалі.
При цьому тільки Taiwan Nitro Co виробляє нітроцелюлозу із вмістом азоту менш як 12,2%, яка переважно продається у США, Японію та В'єтнам і використовується як клей для металу, дерева, шкіри, тому нова специфікація контролю не матиме значного впливу на тайванські заводи.
РФ шукає нітроцелюлозу для військових цілей
Нітроцелюлозу активно використовують для виробництва снарядів, а у світі спостерігається певний дефіцит цієї сировини через різкий стрибок попиту на неї.
Нещодавно NHK повідомляло, що Китай різко збільшив до РФ експорт нітроцелюлози, а в США стурбовані експортом Пекіном матеріалів подвійного призначення до Москви.
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