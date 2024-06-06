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У Британії увійшли в обіг перші банкноти з новим королем
23:54 05.06.2024 |
У Великій Британії з 5 червня в обігу використовуються банкноти з портретом короля Чарльза III, який перебуває на престолі з осені 2022 року.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив Банк Англії.
Портрет Чарльза III з'явиться на всіх чотирьох банкнотах номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів, причому інших змін у їхньому дизайні не передбачається.
Банкноти з портретом покійної королеви Єлизавети II залишаються дійсними, наголосили в Банку Англії. Нові банкноти, зазначили там, будуть входити в обіг "дуже поступово".
"Нові банкноти будуть надруковані лише для заміни зношених банкнот, а також для задоволення загального збільшення попиту на банкноти. Такий підхід відповідає вказівкам королівського двору щодо мінімізації екологічних та фінансових наслідків цієї зміни", - додали в установі.
Новий дизайн банкнот із зображенням короля Чарльза III представили ще в грудні 2022 року.
Монети номіналом 50 пенсів із зображенням короля Чарльза III надійшли в обіг через поштові відділення по всій країні ще раніше.
Королева Єлизавета II була єдиним монархом, що з'являвся на банкнотах Банку Англії, починаючи з 1960 року. На банкнотах, випущених шотландськими та північноірландськими банками, монарх не зображений.
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