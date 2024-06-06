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Христофор Колумб
ЄС підозрює Ericsson, Volvo та інші шведські компанії в ухилянні санкцій проти Росії
23:05 05.06.2024 |
Шведський уряд заявив, що перебуває на зв'язку з низкою компаній, яких Європейська комісія підозрює в експорті продукції до Росії всупереч санкціям.
Про це шведське Міністерство закордонних справ повідомило в коментарі AFP, пише "Європейська правда".
Раніше виконавчий орган ЄС повідомив шведську сторону, що місцеві компанії - зокрема Ericsson, Volvo, Atlas Copco, Sandvik, SKF і Axis - "могли ухилитись від санкцій через треті країни або через дочірні компанії, субпідрядників чи інших суб'єктів".
Цю інформацію Єврокомісія отримала після аналізу даних російської митниці про імпорт підсанкційних товарів до Росії протягом січня-листопада 2023 року.
У коментарі AFP МЗС Швеції повідомило, що повідомило про інформацію, яку отримало від ЄС, компанії, а також органи влади, відповідальні за дотримання санкцій.
"Згідно з оцінкою відповідних органів, інформація не є повністю повною і вимагає подальшого аналізу... для розслідування того, як (підсанкційні. - Ред.) товари опинилися в Росії", - додали в міністерстві.
Шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson у заяві для AFP заперечив, що обходив санкції ЄС, і запевнив, що "і далі повністю дотримується всіх застосовних санкцій і пов'язаних із ними умов" торгівлі з Росією.
Нагадаємо, у квітні Європейський Союз остаточно затвердив закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Євросоюзу у державах-членах.
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