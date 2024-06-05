У Литві розпочинаються найбільші військові навчання в Балтійському морі

У литовському місті Клайпеда у середу починаються найбільші військові навчання BALTOPS 24 у Балтійському морі.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

У рамках підготовки до навчань у вівторок у Клайпедський порт прибули 30 військових кораблів союзників по НАТО з особовим складом загальною чисельністю понад чотири тисячі військовослужбовців.

Представники кораблів, які прибули в портове місто, з середи візьмуть участь у конференції з координування дій на морі в рамках навчань BALTOPS 24. У Литві вона проводиться вдруге.

З 7 по 20 червня в Балтійському морі пройде активна фаза навчань за участю мінного тральщика ВМФ Skalvis і сторожового корабля Aukštaitis.

У навчаннях також візьме участь об'єднаний підрозділ військових кораблів країн Балтії BALTRON.

Під час навчань відпрацьовуватимуть висадку морського десанту, вогневу підтримку, протичовнову оборону, протиповітряну оборону, пошук і знешкодження мін, дії надводних і підводних безпілотників та інші операції.

Основна мета навчань полягає в наданні союзникам можливості відпрацювати навички відповіді на кризові ситуації та забезпечення свободи судноплавства і безпеки в Балтійському регіоні.

Нагадаємо, 3 червня розпочалася серія оборонних військових операцій Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) Nordic Warden, спрямована на посилення безпеки критично важливої підводної інфраструктури від Північної Атлантики до Балтійського моря, навчання триватимуть місяць.

Раніше стало відомо, що країни Балтійського регіону домовилися про створення "стіни дронів" для захисту своїх зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів.