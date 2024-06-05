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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Німеччини: Маємо бути готові до війни до 2029 року

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче посилити оперативну готовність Бундесверу з огляду на загрози з боку Росії.

Його заяву наводить Zeit, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус переконаний, що потрібно готуватися до потенційної війни.

"Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Ми повинні діяти як стримувальний фактор, щоб не допустити найгіршого", - підкреслив німецький міністр.

За його словами, "у надзвичайних ситуаціях нам потрібні молоді чоловіки і жінки, які можуть захистити цю країну".

Тому, вважає очільник Міноборони Німеччини, в країні необхідна "нова форма військової служби", яка "не може бути повністю вільною від зобов'язань".

Раніше голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен висловив переконання, що "вікно можливостей" Північноатлантичного Альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.

Низка європейських країн НАТО раніше попереджала про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Зокрема, на думку польського президента Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.
 

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