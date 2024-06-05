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АНАЛІТИКА

Конгресмени США вимагають антимонопольного розслідування проти ОПЕК і нафтових гігантів

 

Група законодавців-демократів у Палаті представників США 4 червня звернулася до Міністерства юстиції США з проханням провести антимонопольне розслідування щодо американських виробників нафти та картелю ОПЕК, оскільки вони вважають, що дві найбільші американські нафтові компанії вступили в змову з метою підтримки високих цін на пальне.

Як повідомляє Reuters, дев'ять конгресменів від Демократичної партії у листі до генерального прокурора Мерріка Гарланда процитували скаргу Федеральної торгової комісії (FTC), подану в травні, в якій стверджується, що колишній генеральний директор Pioneer Resources брав участь у ціновій змові між американськими нафтовими компаніями й іноземними виробниками, що вони назвали обурливим.

У листі також наводяться дані про надприбутки, отримані 2023 року Exxon Mobil Corp і Chevron.

«Ми закликаємо використовувати всі повноваження Міністерства юстиції для розслідування та, за потреби, судового переслідування цієї антиконкурентної поведінки», - йдеться у листі.

Щодо Exxon і Chevron конгресмени зазначили, що ці нафтові гіганти, мабуть, набивали свої кишені, вступаючи в змову з метою підтримки високих цін, замість передавати ці прибутки споживачам у вигляді дешевших продуктів.

Exxon повідомила, що звинувачення FTC зовсім не відповідають тому, як їхня компанія веде бізнес.

Chevron та Організація країн-експортерів нафти не дали негайної відповіді на прохання про коментарі.

Наприкінці травня листа з аналогічним змістом направили Гарланду 23 сенатори-демократи на чолі з лідером демократичної більшості в Сенаті США Чаком Шумером.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: США
 

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