Інфляція в ОЕСР у квітні сповільнилася до 5,7%

Споживчі ціни в країнах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у квітні збільшилися на 5,7% у річному вираженні.

Інфляція сповільнилася порівняно з 5,8% у березні. Вона тримається в районі 6% з березня 2023 року, йдеться в повідомленні організації.

Темпи підйому цін ослабли у 24 із 38 країн ОЕСР. Найзначніше сповільнення (на 0,5 відсоткового пункту і більше) було зафіксовано в Естонії, Великій Британії, Ісландії, Люксембурзі, Австрії та Словенії. Найвища інфляція в Туреччині - 69,8%.

Інфляція нижче 2% у квітні спостерігалася в семи країнах ОЕСР, так само як і в березні.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) позаминулого місяця становило 6,2% (у березні - 6,4%). Вартість енергоносіїв збільшилася на 1,2% (у березні - на 0,6%), продукти харчування подорожчали на 4,8% (на 4,9%).

Інфляція в державах G7 у квітні сповільнилася до 2,9% з березневих 3,1%, у країнах G20 - залишилася на рівні 6,9%.

Споживчі ціни в єврозоні (індекс HICP) у квітні підвищилися на 2,4%, як і місяцем раніше. Темпи підйому показника без урахування цін на продукти та енергоносії сповільнилися до 2,7% з 2,9%. Попередні дані за травень показали, що інфляція в Єврозоні прискорилася до 2,6%.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Японія. Штаб-квартира ОЕСР розташована в Парижі.