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Чехія позбудеться залежності від російської нафти до середини 2025 року - прем'єр
09:57 05.06.2024 |
Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини наступного року.
Як передає Укрінформ, про це політик заявив після зустрічі із керівництвом держкомпанії Mero на Центральному нафтоналивному терміналі Nelahozeves, повідомляє Radio Prague International.
Фіала має намір зробити запит на скасування пільг на імпорт російської нафти, якою наразі користується Чехія, одразу після завершення проєкту розширення італійського нафтопроводу TAL.
Зазначається, що технологічна модифікація італійського нафтопроводу завершується до кінця 2024 року. Потім відбудуться обробні роботи та експлуатаційні випробовування.
За словами чеського прем'єра, через 60 років із початку підключення до нафтопроводу «Дружба» Чехія не залежатиме від російської нафти.
Після розширення нафтопровід TAL постачатиме до Чехії додаткові 4 мільйони тонн нафти на рік. Цей обсяг покриє споживання обох нафтопереробних заводів у містах Літвінов та Кралупи-на-Влтаві.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня міністр енергетики Італії Джільберто Пікетто Фратін заявив, що його країна може обійтися без російського газу.
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