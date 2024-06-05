Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чехія позбудеться залежності від російської нафти до середини 2025 року - прем'єр

 

Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини наступного року.

Як передає Укрінформ, про це політик заявив після зустрічі із керівництвом держкомпанії Mero на Центральному нафтоналивному терміналі Nelahozeves, повідомляє Radio Prague International.

Фіала має намір зробити запит на скасування пільг на імпорт російської нафти, якою наразі користується Чехія, одразу після завершення проєкту розширення італійського нафтопроводу TAL.

Зазначається, що технологічна модифікація італійського нафтопроводу завершується до кінця 2024 року. Потім відбудуться обробні роботи та експлуатаційні випробовування.

За словами чеського прем'єра, через 60 років із початку підключення до нафтопроводу «Дружба» Чехія не залежатиме від російської нафти.

Після розширення нафтопровід TAL постачатиме до Чехії додаткові 4 мільйони тонн нафти на рік. Цей обсяг покриє споживання обох нафтопереробних заводів у містах Літвінов та Кралупи-на-Влтаві.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня міністр енергетики Італії Джільберто Пікетто Фратін заявив, що його країна може обійтися без російського газу.
Ключові теги: Чехія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2938
  0,1875
 0,46
EUR
 1
 43,7671
  0,1268
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0878  0,20 0,51 40,8094  0,18 0,44
EUR 43,6622  0,18 0,40 44,4956  0,21 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2717  0,23 0,56 40,3000  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес