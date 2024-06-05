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АНАЛІТИКА

Використання активів РФ і не лише. У Білому домі розповіли про плани на саміт G7

 

Лідери країн "Великої сімки" (G7) на саміті, що відбудеться 13-14 червня, обговорять підтримку України. Однією із тем стане питання російських активів.

Про це йдеться у заяві прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Жан-П'єр зазначила, що у зустрічі лідерів G7, яка пройде в Апулії (Італія), візьме участь президент США Джо Байден.

За її словами, лідери обговорять низку глобальних питань, у тому числі допомогу Україні.

"Лідери просуватимуть зусилля щодо використання заморожених суверенних активів Росії для допомоги Україні, а також подальше покарання Росії та тих, хто підтримує її військові дії", - додала прессекретар Білого дому.

Глави держав також обговорять економічну безпеку, продовольчу безпеку, фінансування охорони здоров'я та ухвалять нові зобов'язання для підтримки країн, що розвиваються.

Участь Зеленського у саміті G7

Нагадаємо, кілька днів тому прем'єр Італії Джорджа Мелоні розповіла про те, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки" в Італії.

Але глава італійського уряду не уточнила, у якому саме форматі український президент братиме участь.

Пізніше інформацію про участь Зеленського у саміті підтвердив речник президента України Сергій Никифоров.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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