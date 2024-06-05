Дві третини угорців підтримують перехід на євро – опитування

З 2019 року частка населення Угорщини, яке підтримує запровадження євро, зросла майже вдвічі.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного компанією Závecz Research на замовлення порталу 24.hu, передає "Європейська правда".

Якщо п'ять років тому 38% опитаних заявили, що спільну європейську валюту слід запровадити в Угорщині, то цього року вже 68% підтримують цю пропозицію.

Частка противників євро зменшилася з 49% до 25%.

Підтримка введення євро в угорському суспільстві є рівномірною - навіть з огляду на різні демографічні показники, неможливо знайти групу, в якій противники становлять більшість, максимум їхня частка дещо змінюється. Наприклад, частка прихильників у всіх трьох досліджуваних вікових групах становить 68-70%, а в залежності від населених пунктів вона коливається від 64% (муніципалітет) до 75% (повітовий центр).

Серед прихильників партій підтримка запровадження євро є найнижчою серед виборців "Фідес" і Mi Hazánk - 53% для першої і 49% для другої.

Крім того, 60 відсотків респондентів хочуть спільного для ЄС прийняття рішень у більшій кількості сфер, ніж зараз, а також більш тісної співпраці європейських країн - це на 9 відсоткових пунктів більше, ніж у 2019 році.

З іншого боку, 33% респондентів хочуть, щоб співпраця була менш тісною, ніж зараз, і щоб право прийняття рішень у кількох сферах повернулося до країн-членів. Виборці партій "Фідес" та Mi Hazánk мають більшість серед тих, хто дотримується останньої думки (61 та 56 відсотків).