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США посилюють контроль на кордоні з Мексикою для стримування нелегальної міграції
23:36 04.06.2024 |
Президент США Джо Байден 4 червня розпорядився посилити заходи контролю на південному кордоні з Мексикою, обмеживши тим, хто нелегально перетинає кордон, право на притулок і дозволивши їхню негайну депортацію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Нові заходи передбачають, що мігранти, які нелегально перетнули американо-мексиканський кордон, можуть бути позбавлені можливості просити притулку і депортовані або повернуті до Мексики.
Мігрантів, які тікають до США через переслідування на батьківщині, перевірятимуть. Їм можуть надати гуманітарний захист, але вони так само можуть бути депортовані. Усім депортованим заборонять в'їзд до Сполучених Штатів на п'ять років, у разі порушення вони підлягатимуть відповідальності аж до кримінальної.
На брифінгу для журналістів посадовець Білого дому уточнив, що нові правила містять винятки для дітей без супроводу дорослих, людей, які мають серйозні загрози для здоров'я чи безпеки, а також для жертв торгівлі людьми.
Крім того, обмеження будуть діяти лише тоді, коли середньодобова кількість затримань на кордоні з Мексикою перевищуватиме 2500 протягом одного тижня, і будуть призупинені, коли кількість затримань впаде нижче 1500 на добу.
Згідно з останніми доступними урядовими статистичними даними, у квітні кількість затримань на кордоні США становила в середньому 4300 на день.
Жорстка міграційна політика нинішнього Білого дому відображає прагнення Байдена показати результати в боротьбі з нелегальною міграцією - питанням, яке поряд із економікою найбільше турбує виборців напередодні обрання президента США.
Демократи на чолі з Байденом не раз намагались реформувати систему протидії нелегальній міграції через Конгрес, але зустрілись із опором республіканців, зокрема експрезидента Дональда Трампа.
Як відомо, питання міграції також на лічені місяці загальмувало схвалення законодавцями США додаткової військової допомоги Україні.
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