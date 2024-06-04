Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ердоган анонсував розширення потужності газопроводу TANAP

 

Президент Туреччини анонсував розширення потужностей Трансанатолійського газопроводу (TANAP), зокрема для транспортування видобутого у Туркменістані газу до Європи.

Про це Реджеп Тайїп Ердоган сказав у виступі на 29-му Міжнародному каспійському ярмарку нафти та природного газу в Баку, повідомляє Укрінформ із посиланням на TRT Haber.

"Зараз лише питання часу, щоб спільними зусиллями транспортувати видобутий у Туркменістані газ до Туреччини та Європи та розширити потужності TANAP. Той факт, що наша робота над цими питаннями дуже скоро принесе результати, безсумнівно, стане ще одним спільним успіхом Туреччини та Азербайджану", - сказав Ердоган.

Турецький лідер нагадав також про те, що Туреччина та Азербайджан мають міцні відносини в галузі енергетики, прикладом чому є вже реалізовані проєкти Баку-Тбілісі-Джейхан, Баку-Тбілісі -Ерзурум, а також TANAP.

Трансанатолійський газопровід TANAP проходить через Азербайджан, Грузію, Туреччину, та далі в Європу через Трансадріатичний газопровід.

Як повідомляв Укрінформ, Азербайджан торік збільшив експорт газу в Європу на 5,3% у порівнянні з 2022 роком - до 23,8 млрд кубометрів. У 2023 році експорт азербайджанського газу до Європи становив 11,8 млрд кубометрів або близько 50% усіх постачань з Азербайджану.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2938
  0,1875
 0,46
EUR
 1
 43,7671
  0,1268
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2915  0,15 0,37 40,9881  0,13 0,31
EUR 43,8389  0,04 0,08 44,7048  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2717  0,23 0,56 40,3000  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес