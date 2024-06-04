Ердоган анонсував розширення потужності газопроводу TANAP

Президент Туреччини анонсував розширення потужностей Трансанатолійського газопроводу (TANAP), зокрема для транспортування видобутого у Туркменістані газу до Європи.

Про це Реджеп Тайїп Ердоган сказав у виступі на 29-му Міжнародному каспійському ярмарку нафти та природного газу в Баку, повідомляє Укрінформ із посиланням на TRT Haber.

"Зараз лише питання часу, щоб спільними зусиллями транспортувати видобутий у Туркменістані газ до Туреччини та Європи та розширити потужності TANAP. Той факт, що наша робота над цими питаннями дуже скоро принесе результати, безсумнівно, стане ще одним спільним успіхом Туреччини та Азербайджану", - сказав Ердоган.

Турецький лідер нагадав також про те, що Туреччина та Азербайджан мають міцні відносини в галузі енергетики, прикладом чому є вже реалізовані проєкти Баку-Тбілісі-Джейхан, Баку-Тбілісі -Ерзурум, а також TANAP.

Трансанатолійський газопровід TANAP проходить через Азербайджан, Грузію, Туреччину, та далі в Європу через Трансадріатичний газопровід.

Як повідомляв Укрінформ, Азербайджан торік збільшив експорт газу в Європу на 5,3% у порівнянні з 2022 роком - до 23,8 млрд кубометрів. У 2023 році експорт азербайджанського газу до Європи становив 11,8 млрд кубометрів або близько 50% усіх постачань з Азербайджану.