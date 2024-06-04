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Байден не виключив використання військової сили США у разі вторгнення Китаю на Тайвань
17:54 04.06.2024 |
Президент США Джо Байден допустив втручання американської армії у разі вторгнення Китаю на Тайвань.
Про це він сказав в інтерв'ю TIME.
За словами Байдена, допомога США Тайваню у разі вторгнення залежатиме від обставин.
"Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, яка полягає в тому, що ми не прагнемо незалежності для Тайваню", - сказав він, зазначивши, що США продовжують постачати Тайваню зброю.
Відповідаючи на питання про можливість розгортання американських військових у разі вторгнення Китаю на Тайвань, Байден заявив: "Не виключаю використання військової сили США. Існує різниця між розгортанням наземних сил, військово-повітряних сил, військово-морських сил тощо".
Він не став уточнювати, чи йдеться про дистанційні удари з баз на Філіппінах чи в Японії.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна з Китаєм не є ані неминучою, ані невідворотною, незважаючи на швидку ескалацію напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Раніше глава Індо-Тихоокеанського командування США Джон Аквіліно заявив, що Китай швидко стає більш агресивним у своїй риториці і діях в Азії.
У березні Аквіліно заявляв, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.
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