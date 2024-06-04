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The Telegraph: НАТО готує «коридори» для перекидання військ у разі війни з Росією

The Telegraph: НАТО готує «коридори» для перекидання військ у разі війни з Росією

 

Північноатлантичний альянс розробляє кілька маршрутів, якими американські військові та бронетехніка в разі масштабної сухопутної війни з Росією можуть бути перекинуті ближче до фронту.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі The Telegraph.

Маршрути тилового забезпечення в Європі стали ключовим пріоритетом НАТО після того, як лідери країн-членів Альянсу минулого року домовилися підготувати 300 тисяч військовослужбовців, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту східного флангу.

Для цього Альянс готує "сухопутні коридори", в яких військові зможуть вільно перевозити вантажі без обмежень, які накладаються на цивільних.

* Нинішні плани передбачають, що війська США висаджуватимуться в нідерландських портах - зокрема Роттердамі, після цього їх перекидатимуть потягами через Німеччину до Польщі.

* Якщо ж порти на півночі Європи будуть зруйновані в результаті російських ударів, готується інший маршрут - через південні порти в Італії, Греції і Туреччині. З Італії, приміром, війська США можуть переправити через Словенію та Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною.

* Аналогічні плани існують і щодо транспортування військ із турецьких і грецьких портів через Болгарію і Румунію.

* Додатково, пише The Telegraph, розробляються плани перекидання військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію і Фінляндію.

За словами генерал-лейтенанта Александра Сольфранка, очолюване ним командування логістики Об'єднаних збройних сил НАТО (JSEC) протягом останніх п'яти років досліджувало різні маршрути, якими можна було б доставити війська для протидії російському вторгненню.

"Усе створено таким чином, щоб забезпечити необхідну стійкість - надійність, резерви, а також дублювання", - пояснив він.

Водночас Сольфранк висловив занепокоєння тим, що НАТО має недостатньо засобів протиповітряної оборони для прикриття свого східного флангу.

"Спостерігаючи і оцінюючи російську війну в Україні, ми бачимо, що Росія атакувала українські логістичні бази. Це повинно привести до висновку, що величезні логістичні бази, як ми знаємо з Афганістану та Іраку, більше неможливі, тому що вони будуть атаковані і знищені на дуже ранній стадії конфліктної ситуації", - розповів генерал.

В Альянсі ще минулого року попереджали країни-члени про вплив бюрократичної тяганини на пересування військ по Європі, запропонувавши як вирішення створення "військового Шенгену".
Ключові теги: Росія
 

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