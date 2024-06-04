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Австрія виступила за позбавлення Угорщини права голосу у ЄС
15:58 04.06.2024 |
Австрія підтримала заклик Бельгії продовжити процедуру позбавлення Угорщини права голосу, що стало ще однією ознакою розчарування Будапешта перед початком шестимісячного головування в Раді ЄС у липні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням наPolitico.
"Ми очікуємо, що всі 27 членів ЄС повністю дотримуватимуться принципів, на яких заснований наш спільний Союз", - заявив представник Міністерства закордонних справ Австрії Віктор Орбаннед.
Він зазначив, що це особливо актуально для майбутнього головування в ЄС.
"Виходячи з цього, ми підтримуємо суворе продовження процедури за статтею 7 щодо Угорщини", - наголосив Орбаннед.
Раніше Бельгія запропонувала країнам-членам Європейського союзу позбавити Угорщину права голосу у Євросоюзі. Брюссель хоче застосувати проти Будапешта процедуру висловлення недовіри за статтею 7 Договору про Європейський союз.
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