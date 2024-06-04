Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: Бундесвер планує збільшити замовлення в Rheinmetall на 200 тисяч снарядів

 

Німецька армія має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося з листом, що Міністерство оборони надіслало до парламентського комітету з питань бюджету.

Згідно з листом Міноборони, армія планує отримати 200 тисяч додаткових 155-мм артилерійських снарядів вартістю близько 880 млн євро в межах рамкової угоди з оборонною компанією.

Rheinmetall вже має угоду вартістю 1,2 мільярда євро на кілька сотень тисяч снарядів, запалів та зарядів. Нові боєприпаси призначені для поповнення армійських складів, оскільки Німеччина також постачає зброю Україні, зазначає Reuters.

Розміщуючи замовлення, Міноборони Німеччини також прагне, щоб Rheinmetall зміг встановити нову виробничу лінію в центральному німецькому містечку Унтерлюсс, йдеться в листі.

Раніше повідомляли, що Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.

Перед цим компанія отримала велике замовлення на артилерійські боєприпаси від країни-члена НАТО на суму майже 300 мільйонів євро.

Водночас Rheinmetall оголосив, що отримає понад 130 мільйонів євро від Європейського Союзу на збільшення виробництва боєприпасів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4813
  0,0560
 0,14
EUR
 1
 43,8939
  0,0911
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2915  0,15 0,37 40,9881  0,13 0,31
EUR 43,8389  0,04 0,08 44,7048  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2717  0,23 0,56 40,3000  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес