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TSMC обговорював із клієнтами перенесення заводів з Тайваню, але це неможливо
11:57 04.06.2024 |
Відомий виробник мікросхем TSMC обговорював з клієнтами перенесення своїх заводів із Тайваню на тлі посилення напруженості у відносинах із Китаєм. Але такі заходи не є можливими, повідомляє Reuters.
Виступаючи після щорічних зборів акціонерів гендиректор компанії Сі Сі Вей сказав, що, оскільки 80%-90% виробничих потужностей TSMC знаходяться на Тайвані, перенесення заводів було б неможливим.
Зростання напруженості між Китаєм і Тайванем було однією з головних тем, що обговорювалися на щорічній технологічній виставці Computex, і деякі тайванські виробники мікросхем намагалися применшити геополітичні ризики.
«Поки що ніхто про це не турбується», - сказав голова Powerchip Semiconductor Manufacturing Френк Хуанг, відповідаючи на запитання, чи чинять іноземні замовники тиск на тайванські фірми, щоб вони не виробляли там продукцію з огляду на напруженість.
Водночас він додав, що "у нас все гаразд, жодних проблем".
Раніше повідомлялося, що TSMC має запобіжні заходи на випадок воєнного вторгнення зі сторони Китаю. Якщо прогнози розвідки США збудуться та у 2027 році Китай справді вирішить вторгнутися на острів, машини для екстремальної ультрафіолетової літографії, також відомі як EUV, на заводах TSMC можна буде вимкнути дистанційно.
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