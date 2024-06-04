Японія планує за допомогою ШІ виявляти аномалії на орбіті Землі

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) використає ШІ-технологію прогнозування відмов залізничної компанії JR West для виявлення збоїв у роботі орбітальних супутників.

Партнерство почалося в жовтні 2022 року. Тепер з JAXA і JR West співпрацює супутниковий оператор SKY Perfect JSAT.

«Це партнерство об'єднує активи телеметричних даних JAXA і досвід в експлуатації супутників з технологією аналізу даних і розробкою штучного інтелекту JR West, а також ноу-хау в галузі обслуговування залізничного обладнання», - ідеться у пресрелізі.

Раніше агентству та оператору поїздів доручили створити «бізнес з управління станом космічних апаратів». Мета - вивчити використання ШІ для прогнозування збоїв у роботі супутників і їхнього усунення так само, як це відбувається з поїздами.

SKY Perfect JSAT управляє більш ніж 30 геостаціонарними космічними апаратами.

У рамках угоди вона займеться «вирішенням проблем в експлуатації комерційних супутників і поліпшенням розробки ШІ-моделей для аналізу супутникової телеметрії». Зрештою, компанія допоможе виявляти аномалії на орбіті до того, як стане занадто пізно їх усувати.

У JAXA заявили, що дуже складно візуалізувати вплив зовнішнього середовища за допомогою традиційних методів. Збір кількох потоків телеметрії призведе до створення корисних моделей штучного інтелекту для вирішення цієї проблеми, пояснили в агентстві.