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АНАЛІТИКА

США і ЄС запровадили санкції проти Ірану через розробку дронів та передачу їх Росії

 

Сполучені Штати і Європейський союз запровадили санкції проти фізичних і юридичних осіб в Ірані, які причетні до виробництва ударних БпЛА та передачі їх Росії. Крім росіян, дрони отримали бойовики на Близькому сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.

"Сполучені Штати вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, пов'язаних із розробкою, виробництвом і поставками БПЛА, які режим Ірану надає Росії, а також воєнізованим проксі-угрупованням та партнерам з метою затягування конфлікту та дестабілізації регіону", - сказав представник Держдепу Метью Міллер.

Мова йде про застосування обмежень проти чотирьох організацій, пов'язаних із компанією Rayan Roshd Afzar (яку Америка внесла до санкційного списку раніше), а також проти керівника Iran Aviation Industries Organisation (дочірньої організації Міноборони та логістики ЗС Ірану).

Метью Міллер зазначив, що санкції були узгоджені і запроваджені одночасно із введенням санкцій ЄС.

"Ми аплодуємо першому використанню нових повноважень ЄС щодо санкцій, націлених на дестабілізаційну поведінку Ірану та підтримку тероризму на Близькому Сході", - сказав він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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