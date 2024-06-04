Фінансові новини
- |
- 04.06.24
- |
- 01:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Новий уряд Португалії скасував закон, який заохочував міграцію
23:50 03.06.2024 |
Правоцентристський уряд Португалії на чолі з Луїшем Монтенегру 3 червня скасував запроваджений соціалістами закон, який заохочував людей переїжджати до країни на заробітки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Скасований закон діяв у Португалії з 2018 року та дозволяв усім, хто щонайменше рік працює в країні та сплачує внески в систему соціального забезпечення, отримати дозвіл на проживання - навіть якщо людина в'їхала на територію нелегально.
Цей крок дозволив Португалії за п'ять років подвоїти кількість населення, народженого за кордоном, яке становить 1 мільйон людей - або десяту частину всього португальського населення.
Оголошуючи скасування заходу, португальський прем'єр-міністр Луїш Монтенегру заявив, що його уряд хоче покласти край "надмірному зловживанню" гостинністю з боку іммігрантів, назвавши ці зміни "новим циклом".
Він визнав, що Португалія потребує мігрантів, щоб впоратися з демографічним спадом, але додав, необхідно "уникати крайнощів".
Також Монтенегру заявив про реструктуризацію урядового управління з питань міграції, яке було створене минулого року після розформування прикордонної поліції, тому що воно "не працює".
Новий уряд у Португалії прийшов до влади в результаті дострокових виборів на початку року, викликаних корупційним скандалом за участю топпосадовців колишньої влади.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
|Україна домовилась із МВФ про п'ятий транш розміром $2,2 млрд
|Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини
|Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% із завтрашнього дня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T
|На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім
|Новий уряд Португалії скасував закон, який заохочував міграцію
|Бельгія пропонує позбавити Угорщину права голосу в ЄС
|Сенат Швейцарії відхилив план допомоги Україні на $5,5 млрд
|Естонія передає Україні енергоблок, який може забезпечити електроенергією близько 150 тисяч українців
Бізнес
|Найдорожче розлучення: магнат виплатить дружині $1 млрд
|Смарткільце Galaxy Ring буде доступне у 8 розмірах, працюватиме до 9 днів та отримає режим Lost Mode для пошуку
|Наступники Dimensity 7050: MediaTek представила процесори Dimensity 7300 і Dimensity 7300X
|Конкурент Neuralink імплантував рекордні 4096 електродів в мозок людини
|Україна долучилася до глобальної угоди про співпрацю для безпечного розвитку ШІ
|Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
|Тепер усі користувачі ChatGPT зможуть безплатно спробувати нові функції моделі GPT-4o, але з обмеженнями