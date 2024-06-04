Новий уряд Португалії скасував закон, який заохочував міграцію

Правоцентристський уряд Португалії на чолі з Луїшем Монтенегру 3 червня скасував запроваджений соціалістами закон, який заохочував людей переїжджати до країни на заробітки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Скасований закон діяв у Португалії з 2018 року та дозволяв усім, хто щонайменше рік працює в країні та сплачує внески в систему соціального забезпечення, отримати дозвіл на проживання - навіть якщо людина в'їхала на територію нелегально.

Цей крок дозволив Португалії за п'ять років подвоїти кількість населення, народженого за кордоном, яке становить 1 мільйон людей - або десяту частину всього португальського населення.

Оголошуючи скасування заходу, португальський прем'єр-міністр Луїш Монтенегру заявив, що його уряд хоче покласти край "надмірному зловживанню" гостинністю з боку іммігрантів, назвавши ці зміни "новим циклом".

Він визнав, що Португалія потребує мігрантів, щоб впоратися з демографічним спадом, але додав, необхідно "уникати крайнощів".

Також Монтенегру заявив про реструктуризацію урядового управління з питань міграції, яке було створене минулого року після розформування прикордонної поліції, тому що воно "не працює".

Новий уряд у Португалії прийшов до влади в результаті дострокових виборів на початку року, викликаних корупційним скандалом за участю топпосадовців колишньої влади.