Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лейбористам у Британії прогнозують більшість у майже 200 голосів у парламенті

 

За підсумками дострокових парламентських виборів у Великій Британії нині опозиційна Лейбористська партія може розраховувати на історичну більшість у 194 мандати у Палаті громад.

Про це свідчить дослідження провідної британської соціологічної фірми YouGov, повідомляє "Європейська правда".

Прогноз YouGov враховує особливості виборчої системи Британії, де депутатів обирають за одномандатними округами, тож загальнонаціональний рейтинг не обов'язково вказує на значне представництво в парламенті.

Згідно з цим прогнозом, лейбористи отримують 422 місця в Палаті громад - на 222 місця більше, ніж у 2019 році, з поправкою на нові межі виборчих округів. Це стане їхнім найкращим результатом за всю історію і найбільшою з часів Другої світової війни парламентською більшістю.

Консервативна партія Британії, згідно з прогнозом, втратить 232 мандати й отримає 140 місць - найнижчий показник із 1906 року. Втратити місця в Палаті громад можуть 12 із 26 членів чинного британського уряду - включно з міністрами оборони, юстиції та збройних сил і генеральним прокурором.

Опозиційні ліберал-демократи, прогнозує YouGov, отримають 48 місць - на 40 більше, ніж у 2019 році. Шотландській національній партії прогнозують 17 із загалом 57 місць у Шотландії, що стане її найгіршим результатом за останнє десятиліття.

Прогнози опитування YouGov ґрунтуються на інтерв'ю з 53 334 виборцями в Англії та Уельсі та 5 541 виборцем у Шотландії протягом 24 травня - 1 червня.

У травні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня. Це сталось на тлі опитувань, згідно з якими Лейбористська партія збільшила свою перевагу над консерваторами на 30 відсоткових пунктів.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4813
  0,0560
 0,14
EUR
 1
 43,8939
  0,0911
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4420  0,03 0,07 41,1144  0,02 0,05
EUR 43,8748  0,07 0,15 44,7488  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5000  0,02 0,05 40,5300  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес