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АНАЛІТИКА

Китайські банки почали блокувати транзит товарів до Росії

 

Китайські банки продовжують ускладнювати життя російським імпортерам: щоб прийняти товар через треті країни, вони вимагають підтверджень, що він піде саме туди, а не в РФ. Цим вони руйнують популярну схему проведення платежів за поставки в РФ через "дружні" країни.

Про це пише The Moscow Times.

Служби комплаєнсу одразу кількох китайських банків під час перевірки переказів стали вимагати підтвердження того, що товар, який закуповують за документами бізнесмени з так званих "дружніх" країн - Сербії, Білорусі, Киргизстану і Казахстану, буде доставлено саме в ці країни, розповіли виданню імпортери, які отримали такі запити.

У відправниках, за їхніми словами, Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, популярний у зовнішньоторговельних компаній Zhejiang Chouzhou і навіть невеликі регіональні сільськогосподарські банки, а також створений для роботи із санкційним Іраном Kunlun Bank.

"Через треті країни платять не тільки ті, хто хоче ввезти в Росію "жорстко санкційні" вантажі - хоча вони, звісно, насамперед, - а й імпортери товарів, що не потрапляють під обмеження. Китайські банки з лютого, коли США пригрозили вторинними санкціями всім, хто допомагає Росії в обході обмежень, з великою підозрою ставляться до будь-яких російських грошей.

Безпосередньо з Росії до Китаю проходить добре, якщо чверть платежів, і то незрозуміло, за яким принципом: один і той самий банк вчора міг прийняти платіж за одну партію товару, а сьогодні - відмовити в перерахуванні грошей за точно таку саму партію", - пише видання із посиланням на великого закупівельника автомобільних запчастин.

Тому багато компаній, які не бажають грати в лотерею, стали користуватися послугами партнерів або платіжних агентів у третіх країнах - це дорожче (у кращому разі плюс 4-6% до ціни), але набагато надійніше і швидше, пояснило джерело. Але тепер і там виникли проблеми, додає видання.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Китай, Росія
 

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